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Paura per Alain Prost, l’ex campione di F1 rapinato e aggredito nella villa di Nyon

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(Adnkronos) – Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Alain Prost è stato aggredito e rapinato nella sua villa a Nyon, in Svizzera. Erano circa le 8:30 di martedì 19 maggio, scrive oggi il quotidiano elvetico 'Blick', quando un gruppo di persone mascherate ha fatto irruzione con violenza nell'abitazione dell'ex pilota della scuderia Ferrari che è stato aggredito e colpito alla testa. "Sebbene le ferite fisiche di Alain Prost siano lievi, il trauma psicologico è profondo", scrive Blick.  Secondo la ricostruzione del quotidiano svizzero mentre Prost veniva malmenato, uno dei figli dell'ex campione, sotto minaccia, è stato costretto ad accompagnare i rapinatori nella stanza della cassaforte e ad aprirla. I rapinatori sono riusciti a fuggire con la refurtiva. L'inventario preciso è ancora in corso, spiega ancora il quotidiano, ma Alain Prost è noto per i suoi stretti legami con il mondo dell'alta orologeria: è, in particolare, un partner di lunga data del prestigioso marchio Richard Mille (che gli ha dedicato un orologio eccezionale, in edizione limitata a 30 esemplari).  La Polizia Cantonale del Vaud ha avviato un'operazione di ricerca straordinaria. Gendarmeria, unità cinofila, servizi di sicurezza e polizia scientifica stanno setacciando la regione di Nyon. Poiché l'ipotesi più accreditata è quella di una fuga transfrontaliera, la Gendarmeria francese e l'Ufficio federale delle dogane sono stati immediatamente mobilitati per rintracciare i rapinatori.    
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Maggio 2026

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