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Paura in Svizzera, media: “Forte esplosione in una centrale idroelettrica nel Canton Ticino”

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(Adnkronos) – Esplosione presso la centrale idroelettrica di Ritom, situata a Piotta a Leventina nel Canton Ticino. A riferirlo è la radiotelevisione svizzera. Secondo le informazioni iniziali riportate da Rsi, anche parte della struttura è crollata. La polizia cantonale del Ticino ha confermato all'Rsi che un intervento era in corso. "Le pattuglie sono in azione, ma è prematuro fornire ulteriori dettagli. Potrebbero essere state coinvolte alcune persone". Diversi media riportano che i servizi di emergenza stanno intervenendo con forza sul posto: vigili del fuoco, soccorritori del Tre Valli Soccorso e un elicottero Rega, oltre alla polizia che ha isolato l'area. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Settembre 2026

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