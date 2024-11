Paura a Windsor, ladri fanno irruzione nella tenuta mentre William e Kate dormivano

(Adnkronos) –

Paura per William e Kate: due uomini dal volto coperto hanno fatto irruzione all'interno della tenuta del castello di Windsor mentre il principe e la principessa dormivano all'Adelaide Cottage, situato ad un'estremità della tenuta, con i loro tre figli. A breve distanza dalla loro residenza, due sconosciuti, servendosi di un camion rubato, hanno sfondato un cancello di sicurezza e sono entrati nella tenuta. Raggiunta la Shaw Farm, sono fuggiti con un pick-up agricolo e un quad, lasciandosi dietro non pochi danni, primo tra gli altri il cancello distrutto, che regolava l'accesso ad una delle uscite più vicine ad Adelaide Cottage, lungo un percorso spesso utilizzato da William, Kate e i loro figli – George, 11 anni, Charlotte, 9 anni, e Louis, 6 anni – per i loro spostamenti quotidiani. Secondo quanto emerso, ricostruisce Hello Magazine, durante l'incursione sono scattati allarmi di sicurezza, ma solo quando la barriera di Shaw Farm Gate è stata abbattuta ci si è resi pienamente conto della portata dell'incidente. Al momento dell'irruzione, Re Carlo si trovava in Scozia e la Regina Camilla era in India. Quest'ultima violazione ha riacceso i timori sulle misure di sicurezza del Castello di Windsor. Sebbene la tenuta rimanga pattugliata, l'incursione solleva interrogativi pressanti su come gli intrusi abbiano potuto compiere un'azione così audace in una proprietà della Corona. La polizia della Thames Valley ha confermato il furto, avvenuto poco prima della mezzanotte di domenica 13 ottobre. Un portavoce ha rivelato che: "I malviventi sono entrati in un edificio agricolo e sono fuggiti con un pick-up Isuzu nero e un quad rosso. Sono poi fuggiti verso la zona di Old Windsor/Datchet. Non sono stati effettuati arresti e le indagini sono in corso". L'Adelaide Cottage, dove la famiglia si è trasferita nell'estate del 2022, è situata all'interno del Windsor Great Park, di 655 acri. La tenuta ha già subito violazioni della sicurezza. Il giorno di Natale del 2021, un intruso armato di balestra fu arrestato dopo aver scavalcato una recinzione. L'uomo confessò di aver voluto colpire l'allora regina Elisabetta II. Jaswant Singh Chail, 23enne, fu poi condannato a nove anni di carcere. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Novembre 2024