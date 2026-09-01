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Paura a Taormina per un vasto incendio: le fiamme raggiungono il centro abitato. Il sindaco: “La città brucia”

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(Adnkronos) – "Taormina brucia". E' il grido d'allarme lanciato dal sindaco di Taomrina Cateno De Luca dopo il vasto incendio che sta raggiunegendo anche il centro abitato. "Il fuoco- spiega il sindaco -partito da contrada Sant'Antonio, sotto una casa di riposo per anziani, e ha interessato finora contrada Zappulla e contrada Tirone". In azione l'elicottero dei vigili del fuoco. "In contrada Zappulla la situazione è veramente tragica. Siamo in attesa del Canadair", dice il sindaco. Che aggiunge: "Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa".  Un'anziana signora, la cui abitazione è stata avvolta dalle fiamme è stata tratta in salvo, fa sapere De Luca, spiegando che è stato necessario l'intervento della Polizia municipale per farle abbandonare l'abitazione. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Settembre 2026

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