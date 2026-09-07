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Paura a Pordenone, bimbo di 2 anni incastrato con la testa nella ringhiera del parco giochi: soccorso

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(Adnkronos) – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 18 nell'area giochi del parco
Galvani, a Pordenone, per soccorrere un bambino di due anni rimasto incastrato con la testa nella ringhiera che delimita il terreno. Mentre il papà tentava di tranquillizzarlo, i soccorritori hanno iniziato a smontare la ringhiera, spiegando passo passo al bimbo cosa stessero facendo e riuscendo così a calmarlo. Liberato, non ha riportato ferite ed ha ripreso a giocare appena passato lo spavento.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Settembre 2026

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