Attualità

Paura a Polignano a Mare, turista resta bloccata sulla scogliera di Lama Monachile: voleva fare una foto

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Forse voleva scattare una foto memorabile la turista rimasta boccata sulla parete rocciosa che sovrasta Lama Monachile﻿ a Polignano a Mare, in provincia di Bari.
 Secondo una prima ricostruzione, la donna nel pomeriggio di giovedì 6 agosto avrebbe iniziato a scalare la scogliera a mani nude, con una macchina fotografica al collo, probabilmente per raggiungere un punto panoramico da cui scattare alcune immagini. Durante la salita avrebbe però perso un appiglio, rimanendo ferma sulla parete sotto lo sguardo preoccupato dei bagnanti e dei numerosi turisti presenti nella cala. La scena ha attirato rapidamente l’attenzione delle persone in spiaggia e sugli scogli. Alcuni presenti hanno ripreso la scena con i telefoni cellulari e le immagini hanno iniziato a circolare sui social, diventando virale nel giro di poche ore.  La vicenda, riferisce il Quotidiano di Puglia, si è conclusa senza conseguenze per la turista, che è riuscita a raggiungere una zona sicura senza la necessità, secondo quanto riferito, di un intervento dei soccorritori. Non è stato chiarito con precisione come sia riuscita a lasciare la parete: tra le ipotesi avanzate anche quella di un possibile tuffo in acqua, ma la circostanza non è stata confermata. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati ai tentativi di arrampicata sulle scogliere, spesso affrontati senza adeguate attrezzature e senza valutare la difficoltà dei percorsi. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Ostia, investe ciclista sulla via Litoranea e fugge: denunciato 51enne

41 minuti fa

Ceccon torna a Parigi due anni dopo l’oro olimpico (e le dormite sui prati): “Stavolta stanza ok”

55 minuti fa

Roma, in fiamme cabina elettrica nel reparto dialisi del Gemelli: pazienti evacuati

1 ora fa

MotoGp, oggi gara sprint Silverstone – Diretta

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio