Patti Smith dimessa dall’ospedale di Bologna: come sta l’artista

(Adnkronos) – Dopo il malore improvviso accusato ieri prima del concerto a Bologna e il successivo ricovero, Patti Smith viene oggi dimessa dall'Ospedale Maggiore. "Dopo un breve periodo di osservazione in Medicina d'urgenza all'Ospedale Maggiore dell'Azienda USL di Bologna, oggi, 13 dicembre, Patti Smith viene dimessa e in buone condizioni di salute", comunica infatti in una nota l'Ospedale bolognese. "Da parte dell'equipe del Pronto soccorso e della Medicina d'urgenza dell'Ospedale Maggiore, diretta da Alessio Bertini, l'augurio di poterla rivedere presto sul palco, dopo un opportuno periodo di riposo", conclude la nota. L'artista statunitense era stata ricoverata nel pomeriggio di ieri a causa di un malore che aveva causato la cancellazione del concerto, previsto ieri sera alle 21.00 al Teatro Duse del capoluogo felsineo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Dicembre 2023