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Patrizia Reggiani, malore mentre è in vacanza: Lady Gucci in rianimazione

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(Adnkronos) –
Malore per Patrizia Reggiani, ricoverata in terapia intensiva. L’ex moglie di Maurizio Gucci, rampollo della maison d’alta moda, assassinato a Milano il 27 marzo 1995, è ricoverata all’ospedale ’Infermi’ di Rimini si legge sul Resto del Carlino. Lady Gucci è stata colpita dal malore lunedì scorso. La 77enne era arrivata a Riccione a fine luglio per trascorrere un paio di settimane di relax in un hotel. Sulle cause di quanto accaduto sono ancora in corso accertamenti e vige il massimo riserbo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Agosto 2026

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