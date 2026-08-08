Patrizia Reggiani, malore mentre è in vacanza: Lady Gucci in rianimazione

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Malore per Patrizia Reggiani, ricoverata in terapia intensiva. L’ex moglie di Maurizio Gucci, rampollo della maison d’alta moda, assassinato a Milano il 27 marzo 1995, è ricoverata all’ospedale ’Infermi’ di Rimini si legge sul Resto del Carlino. Lady Gucci è stata colpita dal malore lunedì scorso. La 77enne era arrivata a Riccione a fine luglio per trascorrere un paio di settimane di relax in un hotel. Sulle cause di quanto accaduto sono ancora in corso accertamenti e vige il massimo riserbo.

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Pubblicato il 8 Agosto 2026