(Adnkronos) – Non si sa ancora se ci sarà, e in che forma, una patrimoniale nel programma del centrosinistra. I lavori sono in corso ed è previsto un nuovo round sulla questione. Intanto però è bastata la partecipazione di Elly Schlein al Summit contro l’oligarchia internazionale di Parigi con il premio Nobel Joseph Stiglitz e gli economisti Thomas Piketty e Gabriel Zucman per aprire la polemica. “Elly Schlein ha scelto di andare a Parigi dal ‘guru’ della patrimoniale, Gabriel Zucman, e così il Pd si mette al servizio dell”internazionale delle tasse’ guidata da economisti le cui ricette non hanno mai funzionato. Si parte dai cosiddetti super-ricchi, per arrivare non si sa dove”, twitta di buon mattino Antonio Tajani. Un post che ha provocato un botta e risposta tra Schlein e il leader forzista.

Nel pomeriggio la segretaria dem ribatte: “Tajani ha alzato le tasse agli italiani mentre andava in pellegrinaggio da Trump. Con che coraggio questo governo parla ancora di tasse? Antonio Tajani , Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno alzato le tasse al ceto medio in questi anni. E che la pressione fiscale sia al record degli ultimi dieci anni in Italia non lo dice il Pd, sono dati dell’Istat, certificati. Così come è certificato che in pellegrinaggio al Board of Peace col cappellino Maga in mano ci è andato il nostro ministro degli Esteri. Noi a differenza loro non alzeremo le tasse al ceto medio”. Arriva la controreplica del leader azzurro: “In pellegrinaggio? Io sono andato e continuo ad andare in tutto il mondo, oggi a Baku in Azerbaigian, per promuovere le imprese italiane, sostenere il nostro export e creare nuove opportunità di lavoro”. E aggiunge: “Noi andiamo all’estero per aiutare le imprese italiane a conquistare nuovi mercati. Schlein ci va per imparare come tassarle, penalizzando la ricchezza che già esiste”.

La patrimoniale è all’odg del tavolo di lunedì sul fisco del centrosinistra dove le posizioni sono articolate. C’è Avs che della misura ha fatto una sua priorità e la propone per i patrimoni oltre i 5,4 milioni di euro. Il Pd si richiama invece alla proposta Zucman guardando ai patrimoni dai 100 milioni di euro in su. Scettici Italia Viva, Più Europa e anche Ernesto Maria Ruffini che ne ha parlato in una recente intervista. Anche i 5 Stelle sono freddi e hanno avanzato proposte che riguardano le rendite finanziarie. Fonti pentastellate fanno sapere che c’è l’impegno a lavorare per una sintesi facendo attenzione però a non colpire l’economia reale.

Oggi invece al tavolo sulla giustizia è arrivato l’abuso di potere, una misura che si rifà al ‘vecchio’ abuso d’ufficio per la quale si sono spesi innanzitutto i 5 Stelle. Sul tavolo anche una norma sulle intercettazioni, una nuova disciplina sul codice degli appalti e il superamento dell’affido diretto (anche su questo pressing M5S), un intervento sui benefici penitenziari ai boss mafiosi. Sulla cannabis invece c’è intesa sul superamento delle misure del decreto Sicurezza che ne vietano la coltivazione, mentre per quanto riguarda la depenalizzazione se ne discuterà a inizio settimana in un nuovo tavolo con i capigruppo. Non è escluso che la questione possa essere ulteriormente rinviata al confronto tra i leader del centrosinistra che potrebbe tenersi entro la fine del mese.

Resta dunque aperta la questione della legalizzazione della cannabis. Al tavolo sulla giustizia ha partecipato per Più Europa, Antonella Soldo, tornando a sottolineare la questione. Sabato Riccardo Magi aveva lanciato un appello agli alleati: “La legalizzazione della cannabis non può non essere nel programma del centrosinistra. È quello che come +Europa abbiamo detto ai tavoli del programma ed è l’impegno che chiediamo a tutte le altre forze progressiste”. Se ne tornerà a parlare a inizio settimana con i capigruppo del centrosinistra.

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Pubblicato il 22 Novembre 2026