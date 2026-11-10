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Paternal app, come nasce il “manuale strategico per i padri di oggi”

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L’applicazione si propone di colmare un grande vuoto di mercato, offrendo indicazioni senza gergo medico astratto, strutturate per tracciare lo sviluppo del bambino e al tempo stesso spiegare quali cambiamenti fisici ed emotivi stia vivendo la partner settimana dopo settimana. 🔴🆕Aggiungi https://demografica.adnkronos.com/ alle fonti preferite e non dimenticare di seguire il canale Youtube di Adnkronos per altre video notizie #paternalapp #gravidanza #papà


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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