Patenti, nel 2020 rincaro per oltre 65 mila ragazzi

Patente più cara per oltre 65 mila ragazze e ragazzi di Puglia e Basilicata nel 2020. Dal primo gennaio le autoscuole dovranno applicare l’IVA al 22 per cento per le patenti B e C1, come previsto dalla prossima Legge di Bilancio. Per comprendere cosa cambia per i circa 65 mila ragazze e ragazzi che si iscriveranno a scuola guida, su una proiezione che replica il numero delle prove d’esame di guida sostenute nel 2019 e, inoltre, per le oltre 800 autoscuole pugliesi e lucane, UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) organizza un incontro tra i professionisti e la politica su IVA autoscuole, fiscalità e scenari futuri. L’appuntamento è a Bari per domenica 15 dicembre al Centro Congressi – Hotel Parco dei Principi, dove interverranno gli onorevoli Anna Francesca Ruggiero (M5S), componente della VI Commissione Finanze della Camera, e Rossano Sasso (Lega), componente della VII Commissione Cultura della Camera. L’intervento tecnico sarà curato dal tributarista Massimo Corsaro. Le conclusioni sono lasciate a Remo Pavone, Coordinatore delle autoscuole UNASCA di Puglia e Basilicata, Andrea Onori, Vice segretario nazionale delle autoscuole UNASCA e Emilio Patella, Segretario nazionale. «L’obiettivo – spiega Remo Pavone – è continuare a mobilitare l’opinione pubblica su un rincaro del costo delle patenti per UNASCA del tutto ingiustificato. La legge italiana, sino al 2 settembre scorso, prevedeva l’esenzione per le prestazioni didattiche di ogni genere rese da istituti o scuole riconosciute da Pubbliche amministrazioni, come accade per le autoscuole. Poi è arrivata la Risoluzione 79/E dell’Agenzia delle Entrate che ha visto ribaltare la giurisprudenza, sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia europea, al punto da richiedere arretrati IVA per gli ultimi cinque anni. Fortunatamente, l’azione tempestiva del Governo e di tutte le forze politiche in Parlamento hanno scongiurato la retroattività. Noi rivendichiamo l’esenzione sull’educazione alla sicurezza stradale».

