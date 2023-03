“Passione”, la Settimana Santa di Vico negli scatti di 8 fotografi d’autore

Si chiama “Passione” e non è soltanto una mostra, ma è la rappresentazione artistica e collettiva di amore e devozione, sentimenti attraverso i quali otto grandi appassionati di fotografia hanno ‘catturato’ i riti della Settimana Santa a Vico del Gargano. L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione comunale, è stata organizzata dalla Pro Loco di Vico del Gargano. La presentazione, con l’inaugurazione della ‘collettiva di scatti’, si terrà il 2 aprile 2023, domenica delle palme, dalle ore 11.30 nella sala consiliare del Comune di Vico del Gargano. “L’evento – spiegano gli organizzatori – nasce per promuovere uno dei periodi più importanti e significativi di una comunità attenta e rispettosa delle tradizioni religiose. Questo è il punto di partenza di un progetto ambizioso che ha l’obiettivo di creare punti d’arte permanenti, sensibilizzare le nuove generazioni, i graditi ospiti e quanti vorranno fruire degli scatti che rendono immortale una delle più celebrate ricorrenze in Puglia. E’ senza dubbio una grande scommessa di civiltà. Educare al rispetto, alle immagini, alla riqualificazione dei luoghi, a una nuova forma di comunicazione visiva, significa collocarsi in un percorso di crescita culturale e sociale che appartiene alle migliori comunità”. Otto artisti della fotografia hanno condiviso, per la prima volta, una scelta importante e hanno donato le loro opere al paese, ai turisti, al mondo. Sensibili a un particolare periodo di fede e di partecipazione popolare, capaci di immedesimarsi nei rituali confraternali e della chiesa, esporranno le loro sensazioni con immagini uniche, esaltando i particolari, emozionando, enfatizzando il sacro e il profano, cogliendo gli aspetti più reconditi con scatti evocativi e coinvolgenti. “Passione” non è solo il titolo di una mostra, è il simbolo di una comunità credente e non, e la sintesi di un impegno artistico che guarda al futuro con la curiosità di un bambino e la voglia di far conoscere le bellezze, le peculiarità e le unicità di un territorio straordinario. “Vogliamo ringraziare la Regione Puglia, l’Amministrazione comunale, l’Ufficio Tecnico del Comune, Nicola Parisi e i Priori delle Confraternite di Vico del Gargano”, aggiungono gli organizzatori della mostra. L’evento è parte integrante del programma della Settimana Santa di Vico del Gargano che, proprio dal 2 e fino al 9 aprile, vivrà di momenti di intensa partecipazione popolare. Gli otto fotografi che esporranno i propri scatti d’autore sono: Valerio Agricola, Marcello Aguiari, Giovanni Biscotti, Potito Casparrini, Vincenzo Colasanti, Nicola Pio de Felice, Vincenzo Di Stefano e Michela Maratea. Alla segreteria organizzativa Michele Gervasio, progetto e coordinamento sono a cura di Michele Lauriola, Laura delli Muti è la social media manager dell’evento, mentre la grafica è opera di Nicola Pio de Felice.



Pubblicato il 21 Marzo 2023