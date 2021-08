Passaporto verde: solo i medici vaccinatori rilasciano la certificazione di esenzione

Cosa accade se una persona non può iniettarsi il vaccino per ragioni di salute e comunque desidera acquisire il prezioso lasciapassare/verde? Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di esibire il ‘green/pass’ per accedere a ristoranti, stadi, musei, piscine, palestre, centri benessere, eccetera è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute la Circolare 0035309-04/08/2021 che riguarda, appunto, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19. E adesso, appunto, sembrano arrivare le prime risposte per chiarire a chi tocca rilasciare il ‘green/pass’ se un cittadino non può inoculare il vaccino. Come da indicazioni ministeriali, difatti, saranno i medici vaccinatori (medici dei servizi vaccinali, MMG e PLS che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione), a dover emettere il certificato di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19. Questo anche per la tutela della salute del cittadino, dato che la valutazione sulle condizioni di salute che possono consentire, sconsigliare o posticipare la vaccinazione devono essere effettuate al momento dell’anamnesi e della raccolta del consenso informato. È questo in sintesi il contenuto della lettera inviata l’altro ieri da Donato Monopoli, Segretario della Federazione Medici di Medicina Generale (Fimmg Puglia) all’Assessore Politiche della Salute Regione Puglia e ai Direttori Generali ASL Puglia sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19. Infatti, non essendoci in Italia l’obbligo di vaccinazione, la rilevazione di un’eventuale esenzione non può essere fatta in via preventiva, ma solo nel momento in cui un cittadino decide di vaccinarsi e si presenta nell’hub vaccinale. In tale contesto, il medico vaccinatore ha l’obbligo di inserire l’eventuale controindicazione nel database, ai fini del rilascio del green pass. Pertanto, il rilascio del certificato di esenzione e delle ulteriori attività previste dalla Circolare 35309 del 4/8/2021 del Ministero della Salute, ivi compreso l’inserimento nei data base, deve essere effettuato dal medico vaccinatore e non dal medico di medicina generale, oggi non impegnato nella campagna vaccinale e quindi non legittimato a rilasciare il certificato di esenzione. Tutto a posto, dunque? Mah, come hanno informato i primi cittadini, sembra tutto buono sulla carta, ma poi, come spesso accade, all’atto pratico acquisire il passaporto/verde diventa missione quasi impossibile. Anche l’Intersindacale Medici Puglia a questo proposito ha scritto al Presidente Emiliano, a Pierluigi Lopalco, Assessore alla Salute e a Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento Salute chiedendo delucidazioni sulla circolare del Ministero della Salute; in particolare su attestati e certificazioni di esenzione. Certificazioni che, giova ripeterlo, dovranno essere rilasciate – obbligatoriamente a titolo gratuito – direttamente dai medici vaccinatori disseminati in tutta Italia.

Antonio De Luigi

