Pasqualone: “Al pronto soccorso grave carenza di organico, va garantita la continuità del servizio”

“La procedura straordinaria e temporanea di affidamento per la copertura dei turni, limitata a tre mesi, costituisce una misura eccezionale adottata esclusivamente per garantire la continuità del servizio”. È quanto afferma in una nota il commissario straordinario del Policlinico di Foggia, Giuseppe Pasqualone, rispondendo al sindacato Anaao Assomed che ha contestato la delibera con cui è stata affidata a una cooperativa esterna la copertura dei turni del pronto soccorso.

“La struttura complessa di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza – spiega Pasqualone – registra una significativa carenza di organico. A fronte di un fabbisogno previsto nel Piano 2024-2026 pari a 31 dirigenti medici oltre al direttore, risultano attualmente in servizio 16 dirigenti medici, un medico specializzando con contratto a tempo determinato e il direttore della struttura. Negli ultimi mesi del 2025 si sono registrate nove cessazioni di rapporto di lavoro, con improvviso aggravamento della situazione”. Il commissario ricorda che “sono state attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente: concorsi pubblici, l’ultimo chiuso a dicembre 2025, manifestazioni di interesse rivolte a specialisti, medici non specialisti e professionisti in quiescenza, convenzioni con la Asl per l’impiego di medici del 118, nonché avvisi interni per la partecipazione volontaria dei dirigenti medici aziendali alla copertura dei turni. Tali iniziative, pur avendo prodotto alcune adesioni, non hanno consentito di assicurare in modo stabile la copertura completa della turnazione prevista dal piano delle emergenze interne”. Il pronto soccorso del Policlinico, Dea di II livello e riferimento provinciale, “registra un’elevata affluenza di pazienti, spesso con condizioni cliniche complesse e comorbilità significative – prosegue Pasqualone –. Il fenomeno del boarding, con una media di circa 20 pazienti al giorno in attesa di ricovero, determina un ulteriore carico assistenziale sul personale in servizio. In tale contesto, garantire la continuità assistenziale rappresenta una priorità assoluta e non differibile”.

“L’obiettivo strategico – conclude il commissario – resta il reclutamento stabile di personale attraverso gli strumenti ordinari e concorsuali”.



Pubblicato il 18 Febbraio 2026