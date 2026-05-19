Pasquale Marchese nominato Cavaliere Onorario di San Giorgio Martire

Un riconoscimento internazionale per l’attività istituzionale e per il lavoro svolto nel rafforzare rapporti di collaborazione tra territori e comunità locali. Il sindaco di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Marchese, è stato nominato Cavaliere Onorario dell’Ordine di Saint George the Martyr nel corso della cerimonia ufficiale che si è svolta sabato 16 maggio nella Great St Mary’s Church di Cambridge, nel Regno Unito. L’investitura è avvenuta alla presenza delle autorità dell’Ordine e dei nuovi insigniti. Durante il rito ufficiale Marchese ha pronunciato il tradizionale giuramento previsto dall’istituzione cavalleresca ricevendo le insegne come attestato per le attività sviluppate negli anni nel campo delle relazioni internazionali e della cooperazione tra amministrazioni locali.

“Ricevere questo riconoscimento rappresenta per me un grande onore umano e istituzionale – ha dichiarato Marchese –. Lo considero non soltanto un attestato personale, ma anche un segnale di attenzione verso il lavoro quotidiano svolto dalle amministrazioni dei piccoli territori, spesso impegnate a costruire relazioni, dialogo e occasioni di collaborazione internazionale”.

Il sindaco ha poi ringraziato l’Ordine di Saint George the Martyr «per l’accoglienza, la sensibilità e l’attenzione dimostrate», soffermandosi anche sui valori richiamati nel corso della cerimonia, legati al servizio, alla responsabilità e alla cooperazione tra comunità. L’Ordine di Saint George the Martyr è un’organizzazione cavalleresca di tradizione cristiana impegnata nella promozione di principi legati alla solidarietà, alla fede e al dialogo internazionale. Per Marchese il conferimento dell’onorificenza rappresenta anche un riconoscimento al percorso amministrativo e relazionale sviluppato negli anni attraverso iniziative di confronto e collaborazione con realtà istituzionali europee e, in particolare, con la città di Cambridge.



Pubblicato il 19 Maggio 2026