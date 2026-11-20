(Adnkronos) – La voce di Pier Paolo Pasolini (1922-1975), a oltre 60 anni dall’uscita delle “Nuove questioni linguistiche” (1964), risuona con straordinaria lucidità: il suo sguardo e la sua analisi possono illuminare un tempo dominato dalla standardizzazione globale dei linguaggi social, dove il rischio di cancellazione delle identità locali e di barriere linguistiche escludenti è più vivo che mai. Da questa premessa nasce il convegno ‘Lingue e linguaggi nell’opera di Pier Paolo Pasolini’, ideato e promosso dalla Società Dante Alighieri di Pordenone, attiva sul territorio fin dal 1971 e parte integrante di una prestigiosa rete internazionale presente oggi in numerosi Paesi del mondo. Mercoledì 25 novembre a Pordenone sul tema si confronteranno studiosi e accademici: proprio in quel Friuli occidentale, a pochissimi chilometri da Casarsa, dove il giovane Pasolini, immerso nella purezza del dialetto e nella scoperta del mondo contadino, formò la sua visione poetica e politica, scoprendo la lingua come corpo vivo, politico e resistente. Con la Società Dante Alighieri di Pordenone collabora all’iniziativa un’istituzione di primario riferimento nazionale, l’Accademia della Crusca. L’evento è realizzato con la partnership e il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Pordenone, il Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia e la Società Filologica Friulana di Udine.

“Pier Paolo Pasolini – spiega il presidente della Società Dante Alighieri di Pordenone, Giovanni Mauro Dalla Torre – rappresenta uno degli snodi più complessi e fecondi del Novecento italiano: non solo per la pluralità dei linguaggi da lui praticati – dalla poesia alla narrativa, dal cinema al teatro, fino all’intervento giornalistico – ma soprattutto per la radicalità della sua analisi sul rapporto tra lingua, società e potere, quindi sulla lingua come spazio di inclusione o esclusione. Il convegno si propone di riprendere le riflessioni pasoliniane non in chiave semplicemente ‘celebrativa0, ma come strumento critico per interrogare consapevolmente il presente e guardare al futuro”.

Mercoledì 25 novembre, dalle ore 9 nell’Auditorium della Regione a Pordenone (via Roma, 2), si alterneranno contributi tematici, lezioni magistrali e una tavola rotonda sul filo rosso portante del convegno, ‘Lingue e linguaggi nell’opera di Pier Paolo Pasolini’, in un dialogo fra accademici di fama, operatori, studenti e pubblico cittadino introdotto e coordinato dal filologo Domenico De Martino. Sarà il presidente dell’Accademia della Crusca, Paolo D’Achille, a inaugurare gli interventi, con una relazione sul tema dell’incontro. Esaminando molteplici passaggi di testi pasoliniani che ne documentano il costante interesse per la lingua e i linguaggi, dimostrerà la “vitalità” e attualità della visione di Pier Paolo Pasolini: espressa nel suo interesse per l’italiano del passato e quello contemporaneo, così come per i dialetti d’Italia e le loro tradizioni, per la lingua friulana e altre lingue di minoranza.

A seguire Francesca Cadel, ordinaria di critica letteraria e letteratura comparata presso l’Università degli studi di Udine, interverrà sul tema ‘Gettare il proprio corpo nella lotta: voce e linguaggi dell’intellettuale Pasolini’, prendendo in considerazione gli interventi nei quali la voce di Pasolini è risuonata chiara e netta. Negli ultimi quindici anni della sua vita – dal 1960 fino alla vigilia dell’omicidio, il 2 novembre 1975 – Pasolini è intervenuto su temi di attualità, dalle pagine di riviste e quotidiani, in un dialogo serrato con le lettrici ed i lettori del suo tempo. Al pubblico e in particolare ai giovani presenti in sala sarà proposto un close reading dell’articolo ‘Il ‘folle’ slogan dei jeans Jesus’, pubblicato sul ‘Corriere della Sera’ nel maggio 1973.

Focus successivo su “Pasolini e la scoperta della pittura tra Casarsa e San Vito”, a cura del filologo Claudio Ciociola, storico della lingua italiana, professore onorario di filologia italiana presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. La scoperta della pittura accompagna, nel giovane Pier Paolo Pasolini, quella della poesia in lingua friulana. Nell’estate del 1941, tra Casarsa e San Vito al Tagliamento, l’incontro con il pittore Federico De Rocco inaugura un’amicizia e un apprendistato artistico destinati a lasciare tracce profonde. Attraverso lettere, testimonianze autobiografiche e opere figurative, l’intervento ricostruirà questa stagione di intensa sperimentazione, nella quale poesia e pittura nascono dagli stessi paesaggi e dalle medesime esperienze di vita, un sodalizio artistico e umano che Pasolini avrebbe rievocato, molti anni dopo, nel segno di “Pittura e gioventù!”.

In chiusura dei lavori, lo studioso e saggista Franco Zabagli, attivo presso il Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze, interverrà su “Pasolini. Le carte, i libri”, esaminando i documenti archivistici e bibliografici del poeta di Casarsa particolarmente emblematici del suo “laboratorio”, come egli stesso definiva lo spazio operativo – concreto e metaforico – della sua molteplice creatività. Un excursus cronologico dalle poesie giovanili scritte a penna e inchiostro ai romanzi, saggi e articoli dattiloscritti sulla Lettera 22 con le loro copie carbone, alle sceneggiature stampate e rilegate dalle copisterie di Cinecittà, ai libri memorabili.

Rileggere oggi “Nuove questioni linguistiche”, che Pasolini pubblicava nel 1964 su ‘Rinascita’, diventa un atto di “restituzione” antropologica: un invito a ritrovare il senso della parola, proprio dove ha avuto inizio una delle avventure intellettuali più straordinarie e corsare del nostro Novecento. Si trattava infatti di un testo cruciale, nel quale lo scrittore individuava l’emergere di una nuova lingua nazionale, non più fondata sull’asse della tradizione letteraria o sul fecondo equilibrio tra centro e periferia, ma plasmata dai processi di industrializzazione capitalistica, dall’omologazione culturale e dall’azione pervasiva dei primi mezzi di comunicazione di massa. Se nel 1964 – secondo l’analisi di Pasolini – la lingua nasceva negli uffici della Fiat o della Pirelli, oggi è sui social media che si intreccia l’evoluzione di nuovi linguaggi: guidata dall’ottimizzazione Seo e dalla brevità dei tweet o dei video brevi, con il rischio di generare linguaggi puramente performativi, incapaci di esprimere la complessità del pensiero critico, della sfumatura emotiva e del dubbio. Il tema resta quello cruciale della lingua intesa come spazio di inclusione o di esclusione, come strumento di democrazia partecipativa o come espressione di un potere tecnocratico. Sarà dunque una giornata di riflessione sulla capacità dell’italiano contemporaneo di affrontare trasformazioni sociali, economiche, politiche e culturali non meno profonde di quelle degli anni del dopoguerra; di viaggiare alla velocità del mondo globalizzato senza deragliare, di risultare comprensibile a tutti nella comunicazione e nella trasmissione del sapere.

L’appuntamento si inserisce in un articolato progetto promosso dalla Società Dante Alighieri di Pordenone, nel quadro delle iniziative sostenute dal bando per la divulgazione della cultura umanistica e artistica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il cartellone di iniziative si era inaugurato lo scorso aprile con una lezione introduttiva della studiosa pasoliniana Francesca Cadel ed era proseguito con l’approfondimento sul cinema pasoliniano curato dallo storico del cinema Paolo Antonio D’Andrea per Cinemazero. A fine giugno la rassegna ha toccato Castions di Zoppola con lo spettacolo teatrale “La Morteana” diretto da Massimo Somaglino.

Fulcro formativo dell’itinerario è il concorso letterario sul filo rosso portante del progetto, Lingue e linguaggi nell’opera di Pier Paolo Pasolini, dedicato agli studenti dell’ultimo biennio delle Scuole Superiori della Destra Tagliamento e delle Università di Udine, Trieste e della Slovenia, accentuando così la preziosa vocazione transfrontaliera del progetto. il contest ha richiesto una riflessione originale sull’evoluzione dell’italiano a partire dal saggio pasoliniano e i vincitori, designati da una Commissione giudicatrice di accademici e studiosi, saranno proclamati e premiati il 25 novembre a Pordenone. Nella serata di lunedì 24 novembre il Convegno avrà un preludio interamente dedicato alla dimensione cinematografica pasoliniana: in collaborazione con l’Associazione Cinemazero di Pordenone, sarà infatti proposta alle 20.45 nella Sala Modotti di Cinemazero una proiezione speciale del capolavoro pasoliniano Edipo re, pellicola esemplare della capacità dell’autore di reinventare il mito classico attraverso un linguaggio visivo poetico di alta intensità. Introdurrà il film lo studioso Franco Zabagli. Il progetto lascerà un segno tangibile anche nello spazio urbano di Pordenone attraverso la realizzazione e l’inaugurazione di un’opera d’arte dedicata a Pasolini, concepita come intervento simbolico per mantenere vivo nel tempo il dialogo quotidiano tra l’autore e la comunità cittadina. L’opera, un altorilievo in bronzo, sarà annunciata il 25 novembre e verrà consegnata alla città nel 2027 di Pordenone Capitale Italiana della Cultura. È a firma della scultrice polacca Margherita Winnik, nota per le sue opere in bronzo e legno capaci di tradurre in forme plastiche le suggestioni legate alla dimensione spirituale e contemplativa.

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Pubblicato il 20 Novembre 2026