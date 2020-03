Partono le prime 13 gare del Cis Capitanata

Sono 13 le gare della Capitanata partite ieri, dopo solo 9 mesi dalla delibera CIPE che, a maggio scorso, aveva stanziato le risorse necessarie ad attuare il Contratto Istituzionale di Sviluppo per Foggia e la Capitanata. Un traguardo celebrato a Palazzo Chigi, quando il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, accompagnato dall’Amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri e dal Consigliere per il Mezzogiorno Gerardo Capozza, ha dato il via alla prima gara del Cis Capitanata, inaugurando così la sessione dedicata alla provincia di Foggia nella piattaforma Gare e Appalti di Invitalia che, alle 16,00 di ieri, ha pubblicato le prime 13 gare per un valore a base d’asta di oltre 6 milioni di euro e che verrà già dai prossimi giorni via via implementata con tutte le altre gare sui complessivi 40 progetti ammessi al finanziamento. I 13 interventi hanno un valore di oltre 68,4 milioni di euro, il 25% della dotazione finanziaria complessiva del CIS. Altri progetti potranno poi essere vagliati in virtù di eventuali nuove risorse disponibili e di economie realizzate in fase di attuazione, anche grazie al supporto di Invitalia che, nella sua funzione di Centrale di Committenza, registra mediamente una riduzione dei tempi pari al 45% rispetto alla media di mercato (fonte NUVEC). Già dalle prime 13 gare è evidente che, con il CIS Capitanata, è stato fatto uno sforzo straordinario per accelerare le traiettorie dello sviluppo della provincia di Foggia, sia sul versante della domanda grazie al potenziamento delle infrastrutture, che su quello dell’offerta, con investimenti nell’industria, nel turismo e nella cultura. Delle 13 gare avviate ieri, tre sono per affidamento di lavori e le altre dieci di progettazione, prima, e nella fase successiva, di affidamento lavori. Ecco i titoli delle prime 13 gare, il dettaglio è disponibile nelle slide dedicate sul sito di Invitalia. Lucera – Stupor Mundi. Foggia – Mercato Ortofrutticolo, Foggia – Palazzo D’Avalos, Manfredonia – Parcheggio Siponto, Manfredonia – Slow Tourism, Monte Santangelo – Panoramica Nord, San Marco In Lamis – Le Vetrine Del Gargano, Provincia Di Foggia – Sp77 Rivolese, Provincia Di Foggia – Sp141 Delle Saline, Provincia Di Foggia – Sistema Dei Musei Cagnano Varano/ Provincia di Foggia – Ammodernamento Sp42,Isole Tremiti – Villaggio Pescatori e Stornarella – Viabilità Esterna Rurale.

