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Partito Liberaldemocratico: “Programma Vannacci? Altro che ‘Futuro’, è ‘Medioevo Nazionale'”

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(Adnkronos) – "Vannacci ha chiamato il suo partito Futuro Nazionale. Ma leggendo il suo programma, ora che è stato così gentile da pubblicarlo, ci si accorge che il nome più adatto sarebbe Medioevo Nazionale". Lo scrive in un post sui social il Partito Liberaldemocratico, postando una card con il logo del partito di Vannacci trasformato in 'Medioevo Nazionale' e sopra la scritta 'gas russo, no all'aborto, no alle unioni civili, militari nelle scuole, abolizione legge Mancino, patriarcato mediterraneo'. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Agosto 2026

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