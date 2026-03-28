Partita la XVII Coppa Milano-Sanremo

(Adnkronos) – E' partita dall’Autodromo Nazionale di Monza la XVII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la corsa automobilistica più antica d’Italia, che celebra nel 2026 il traguardo dei 120 anni dalla prima edizione del 1906. Fino a domenica 29 marzo, le iconiche vetture d’epoca saranno protagoniste lungo un itinerario ispirato al tracciato originale di oltre 300 chilometri, che da Milano conduceva fino alla Riviera ligure passando per il Piemonte. Un percorso che coniuga tradizione sportiva, valorizzazione dei territori e un turismo dal forte carattere lifestyle, da sempre parte integrante del DNA della manifestazione. La giornata inaugurale si è aperta con le verifiche tecniche e sportive e i giri liberi in pista a Monza, seguiti dalle prime prove di regolarità e il classico défilé in Piazza Città di Lombardia e il tradizionale passaggio davanti alla sede dell’Automobile Club Milano. Da oggi la manifestazione entra nel vivo della gara dove i 100 equipaggi partiranno per Tortona, facendo un passaggio a Rapallo fino a raggiungere Genova, dove si concluderà la seconda giornata di gara.

Sabato 28 marzo invece le auto sosterranno delle prove speciali all’interno del capoluogo ligure e si dirigeranno verso la Riviera di Ponente fino ad arrivare a Sanremo dove si concluderà la competizione sportiva. All’interno di questa diciassettesima Rievocazione Storica si terrà, come da tradizione, anche la prestigiosa “Coppa delle Dame”, ideata per la prima volta agli inizi del secolo scorso, grazie alla cospicua partecipazione di equipaggi femminili

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Pubblicato il 28 Marzo 2026