Parte la campagna di comunicazione per il Gino Lisa “Foggia Vola”

A partire dal mese di aprile la Camera di Commercio di Foggia ha avviato una campagna di promozione dell’Aeroporto Gino Lisa di Foggia. Un’azione voluta fortemente dalla Giunta camerale che mira a far conoscere le potenzialità dell’aeroporto foggiano in termini sia di incoming che di outcoming.

La campagna, infatti, è stata localizzata nei territori di Foggia, Benevento, Avellino, Campobasso, Potenza e BAT – per l’outcoming – e negli aeroporti di destinazione dello scalo foggiano (Milano, Torino, Verona e Catania) per l’incoming.

Una strategia di marketing virale, denominata “Foggia Vola”, veicolata dai principali social network, dalle testate giornalistiche locali e nazionali, attraverso l’affissione di manifesti 6×3 e con la diffusione di uno spot radiofonico. La campagna prevede anche la predisposizione di un portale web di servizio in cui saranno rese disponibili tutte le informazioni utili per chi utilizza l’aeroporto Gino Lisa che sarà inoltre a servizio delle Istituzioni, delle associazioni di categoria e di tutti gli Organismi che vorranno condividere i loro progetti di promozione del territorio. Il media mix così strutturato permetterà di raggiungere un’ampia fascia di potenziali utenti che potranno essere informati sui vantaggi e sulle potenzialità dell’aeroporto Gino Lisa, uno scalo strategico perchè al servizio di un ampio territorio interregionale.

Un progetto finanziato dalla Camera di Commercio di Foggia che intende coinvolgere tutti gli attori istituzionali della Capitanata e che si propone, attraverso il portale “foggia-vola.it”, di essere connettore di servizi e di informazioni utili per i viaggiatori.

“E’ un progetto che ci vede tutti fianco a fianco per condividere azioni e strategie nel comune obiettivo di far conoscere il nostro territorio al di là dei confini provinciali – ha detto Damiano Gelsomino, Presidente della Camera di Commercio di Foggia – e si pone l’obiettivo di contribuire all’aumento dei flussi dei viaggiatori da e per il nostro territorio. Con la crescita del traffico aeroportuale, sono evidenti i benefici che ricadono su tutti gli operatori del sistema economico foggiano, tra cui trasporti, commercio, turismo e cultura”.



Pubblicato il 19 Aprile 2023