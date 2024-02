Parte il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta

Il futuro ci chiama a raccolta: con la sollecitazione del claim della campagna informativa – progettata e realizzata dalla società di comunicazione Moscabianca -, è stato presentato nella Sala Consiliare di Palazzo di Città il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta per tutte le utenze non domestiche cittadine, messo in campo da AMIU Puglia e dal Comune di Foggia. Il servizio porta a porta riguarderà tutte le utenze non domestiche, con una distinzione di modalità di raccolta secondo la categoria merceologica di appartenenza di ogni singola attività commerciale. “Ambiente e sostenibilità erano in cima ai nostri obiettivi programmatici durante tutta la campagna elettorale – dice la sindaca Maria Aida Episcopo -. Questa importantissima iniziativa, che rappresenta un primo passo verso una gestione dei rifiuti virtuosa e responsabile, è la dimostrazione che gli slogan possono diventare facilmente realtà quando i soggetti interessati sono coesi nel raggiungimento di uno scopo comune. Il coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria, che hanno dimostrato grande senso di responsabilità, ha permesso tanto all’amministrazione quanto all’Amiu – che ringrazio per il lavoro svolto – di avviare una progettualità innovativa per la nostra città che contribuirà ad aumentare il livello della raccolta differenziata che, purtroppo, ha visto fino a oggi la nostra città ultima tra i capoluoghi pugliesi”

Nelle prossime settimane, secondo una modalità organizzativa che a partire dal 4 marzo coinvolgerà gradualmente le diverse zone della città, le attività produttive saranno dotate di contenitori specifici per la raccolta differenziata dei diversi materiali che, in orari concordati con AMIU, dovranno essere posti al di fuori delle attività per favorirne la raccolta.

Questa distribuzione sarà preceduta da una azione informativa che sarà svolta da facilitatori formati ad hoc che distribuiranno il materiale predisposto con il calendario per la raccolta e le modalità di conferimento dei rifiuti. Si tratta di personale Amiu che, nella fase di avvio, sarà anche il riferimento degli operatori commerciali per concordare al meglio l’attivazione del servizio. Un invito pressante alla collaborazione attiva da parte dei soggetti coinvolti è venuto dall’assessora all’ambiente del Comune di Foggia Lucia Aprile: “Oggi ci troviamo di fronte a un momento significativo per la nostra città. Un momento che segna l’inizio di una trasformazione importante, guidata dal desiderio comune di vedere Foggia fiorire e prosperare. Questa trasformazione inizia con un passo cruciale verso un futuro sostenibile, attraverso l’introduzione di un nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta. Questo è un momento di svolta per la nostra comunità. Un’opportunità per dimostrare che “piccoli cambiamenti possono portare a grandi risultati”. Ogni azione che intraprendiamo oggi per migliorare la raccolta differenziata e ridurre lo spreco contribuisce a disegnare un futuro più verde e sostenibile per le nuove generazioni. Vi invito a essere parte attiva di questo cambiamento, accogliendolo con entusiasmo e determinazione. Insieme, possiamo costruire la Foggia che desideriamo, per noi e per i nostri figli”.In questa direzione va anche letto lo sforzo fatto nell’organizzazione del servizio per la raccolta dei rifiuti organici, riservato alle attività di somministrazione. Raccolta che sarà quotidiana, sette giorni su sette, per assicurare il massimo decoro alla città. “Le organizzazioni di categoria svolgeranno un ruolo fondamentale nelle prossime settimane perché avranno il compito trasmettere un nuovo messaggio sul riciclo e la differenziazione – afferma l’assessore alle Partecipate Davide Emanuele -. Mi auguro con la fattiva collaborazione dei cittadini, che nel futuro saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati e aumentare la quota di differenziata. Un impatto positivo sarà quello di non trovare più rifiuti in strada, che possono compromettere il decoro urbano. Questo servizio consentirà anche di avere tariffe personalizzate per le attività commerciali in base ai rifiuti prodotti, incentivando la raccolta differenziata. Inoltre, ci aiuterà a individuare gli evasori, contribuendo alla modernizzazione della città”Per AMIU tanto il presidente Paolo Pate che il direttore Antonello Antonicelli hanno tenuto a ringraziare il personale dell’azienda e tutti quelli che si stanno impegnando nel provare a raggiungere questi importanti obiettivi, sottolineando anche la positiva collaborazione avviata con la nuova Amministrazione comunale. “Negli ultimi mesi, abbiamo lavorato intensamente per avviare questa iniziativa – spiega il presidente Pate -. Questo cambiamento è davvero significativo e credo che la città lo accolga con grande entusiasmo. Abbiamo avuto incontri importanti con i commercianti e le piccole imprese locali per coinvolgerli nel processo, lavorando a stretto contatto con l’amministrazione. Dal 26 febbraio, inizieranno le fasi pratiche preparatorie, con il coinvolgimento dei facilitatori e la distribuzione delle attrezzature necessarie. Il vero avvio del servizio di raccolta è previsto per il 4 marzo. Vogliamo includere anche la raccolta differenziata di carta, cartone e plastica. È un momento cruciale per la nostra città e mi rivolgo alla comunità chiedendo il suo sostegno affinché questa iniziativa possa avere successo. Sono convinto che insieme possiamo fare la differenza” “Questa iniziativa coinvolge circa 2500 utenze – aggiunge il Antonicelli -, all’avvio saranno servite circa 700 utenze settimanalmente, procedendo dall’esterno verso l’interno della città. Si prevede che questa operazione potrà essere parte integrante del nuovo piano industriale e migliorerà l’efficienza, il decoro e le percentuali di raccolta differenziata, riducendo anche l’accumulo di rifiuti nei cassonetti”. Alla conferenza stampa è intervenuto anche Fabio Costarella, responsabile progetti territoriali del CONAI che è partner istituzionale del progetto. Con lui anche rappresentanti delle associazioni di categoria coinvolte nella attività di sensibilizzazione e informazione sul nuovo servizio.



Pubblicato il 17 Febbraio 2024