Parte il contrasto all’abbandono illegale dei rifiuti ingombranti

“Quello che non ti serve più lo prendiamo noi. Mariti esclusi”. E’ il simpatico claim della campagna di comunicazione di Amiu Puglia per il contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, firmata dall’agenzia Proforma che ha presentato la proposta più interessante e convincente tra le undici pervenute in risposta all’avviso pubblicato dall’azienda. Verrà articolata in maniera capillare e variegata attraverso affissioni tradizionali, pubblicità sui quotidiani, spot televisivi, depliant, guerrilla marketing (la location scelta nei giorni scorsi a Foggia è stata l’isola pedonale), influencer di successo (per Foggia Nadia Tempest, che ha 270mila followers su Instagram e può contare su un numero rilevante di interazioni ai suoi post), e saranno coinvolti anche gli studenti del liceo artistico di Foggia e Bari. E’ stata presentata in anteprima ieri mattina nella Sala Giunta di Palazzo di Città, a Foggia, alla presenza della sindaca Maria Aida Episcopo, della vicesindaca e assessora all’Ambiente Lucia Aprile, dell’assessore con delega alle Società partecipate Davide Emanuele, dell’assessora alla Polizia locale Daniela Patano e del comandante della Polizia locale Vincenzo Manzo, dei componenti del consiglio di amministrazione nominati dal Comune di Foggia Fabrizio Baia e Colomba Mongiello, di una delegazione del management dell’unità operativa di Foggia dell’Amiu e del direttore creativo di Proforma Giovanni Sasso. La sindaca Episcopo ha sottolineato quanto il nuovo corso amministrativo punti sull’implementazione in materia di rifiuti, e il buon funzionamento dei Centri di Raccolta in via Sprecacenere e a Borgo Incoronata, in attesa del terzo che verrà presto inaugurato in viale Kennedy: “Non sono discariche, sono strutture moderne che non hanno un impatto negativo per la comunità e vanno utilizzate a pieno regime per rendere la città più pulita e decorosa”. L’assessora Aprile ha ribadito che l’abbandono illegale e indiscriminato dei rifiuti ingombranti rappresenta “una delle maggiori criticità che stiamo cercando di fronteggiare rendendo più efficaci le risposte dell’azienda alle segnalazioni e alle istanze dei cittadini e alle chiamate al numero verde 800011558 istituito per il ritiro gratuito. Il servizio funziona, ma va usato” ha spiegato cercando di sensibilizzare la cittadinanza, “per questo abbiamo anche intensificato l’attività di sorveglianza e controllo del territorio in particolare con l’utilizzo di fototrappole collocate nei luoghi dove si registra la maggiore concentrazione di rifiuti abbandonati illegalmente”. Nel 2024 sono stati rilevati 128 illeciti per abbandono dei rifiuti, tutti sanzionati, e nel mese di gennaio (non ancora concluso) siamo già arrivati ad ulteriori 78, ha detto il comandante della Polizia locale Manzo. “Sono cinque le unità operative attualmente impiegate oltre a un funzionario, e dal prossimo 3 febbraio l’arrivo di nuovi agenti di Polizia locale permetterà di destinare ulteriori unità al contrasto dei reati in materia ambientale” ha detto l’assessora Patano. Per Emanuele “la collaborazione dei cittadini è fondamentale”. Mongiello ha a sua volta illustrato che “soltanto 1/3 dei rifiuti ingombranti viene ritirato dall’operatore su chiamata dei cittadini, i rimanenti 2/3 vengono abbandonati illegalmente, compresi i rifiuti elettronici che rappresentano un rischio per la salute pubblica. Per questo la campagna di comunicazione è più che mai necessaria per il decoro della città, per la sostenibilità ambientale, per sensibilizzare i cittadini sui temi della raccolta differenziata e sulla corretta gestione dei rifiuti evitando la dispersione dei rifiuti nel territorio, e per aumentare l’informazione in questo ambito”. Per Baia “è un tema illogico ed autolesionista, una questione culturale che deve essere finalmente superata, e sono orgoglioso che questa amministrazione la stia affrontando seriamente e responsabilmente. Il finanziamento di 300mila euro per migliorare l’operatività del Centro di Raccolta in via Sprecacenere sono certo che garantirà un cambio di passo rispetto al passato” il suo auspicio.



Pubblicato il 28 Gennaio 2025