Parolisi a ‘Chi l’ha visto?’: “Potevo uscire da 4 anni. Melania era bellissima” – Video

(Adnkronos) – “Potevo uscire 4 anni fa. Mi hanno dato dodici ore di permesso dopo dodici anni…”. Parla per la prima volta con 'Chi l'ha visto?' Salvatore Parolisi, condannato per l'omicidio della moglie Melania Rea. E ammette di averla tradita più volte. "Con Ludovica era una solo una scappatella, Melania era bellissima", ha detto ancora. Sulla possibilità di uscire dal carcere: "Mi mancano 4 anni l'anno prossimo, se trovassi un lavoro potrei uscire. Ma chi me lo dà? Quando sentono il mio nome e cognome scappano". Parolisi, in permesso premio, ha parlato per la prima volta dopo la condanna in via definitiva per l’omicidio della moglie. Parolisi, che ha scontato 12 dei 20 anni di carcere previsti dalla sentenza di condanna, può ora usufruire dei permessi giornalieri e lasciare la struttura carceraria dove è recluso.



“Potevo uscire 4 anni fa. Mi hanno dato dodici ore di permesso dopo dodici anni…”, parla per la prima volta Salvatore Parolisi, condannato per l'omicidio della moglie Melania Rea.#chilhavisto→ https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/uBPVSdBvrF— Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 5, 2023

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Luglio 2023