Parolin: “Il Papa ha a cuore la situazione di casa sollievo della sofferenza”

‘Sono molto lieto di comunicarvi il sostegno e la vicinanza del Santo Padre Leone XIV che desidera ribadire la sua fiducia all’opera di Padre Pio e a tutti coloro che a vario titolo, medici, infermieri, operatori sanitari, personale e amministrativo vi lavorano a vantaggio delle migliaia di persone che qui vengono curate. Parlando nei giorni scorsi di questo significativo anniversario dei 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, il Papa mi ha incaricato di dirvi espressamente che ha a cuore e continuerà ad avere a cuore la situazione di Casa Sollievo della Sofferenza”. Così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, nella messa a San Giovanni Rotondo per i 70 anni dell’ospedale voluto da San Pio. ”A questi sentimenti di stima, di fiducia e di sollecitudine associo anche i miei personali e aggiungo un fervido augurio per il cammino futuro”, ha aggiunto. ‘Casa sollievo della sofferenza è nata precisamente dalla tenerezza infinita di Gesù che nel cuore di San Pio ha avuto una risonanza singolare e fecondissima. Gesù vuole dare ristoro a tutti gli oppressi e sollevarli dal proprio dolore e li invita ad accostarsi al suo cuore mite e umile. Padre Pio ha accolto questo desiderio di Cristo e ha intuito che dalla propria misteriosa esperienza del dolore doveva scaturire un grande amore per i poveri e i sofferenti”. Così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, nella messa a San Giovanni Rotondo per i 70 anni dell’ospedale voluto da San Pio. ”San Pio ha avuto un rapporto del tutto singolare con il dolore, tanto da essere segnato per tutta la vita, come ben sappiamo, dai segni misteriosi della passione impressi sul suo corpo e da prolungate situazioni di aperta avversità nei suoi confronti”, ha detto Parolin. Dal dolore ”è scaturita la sua tenerezza verso tutte le persone che soffrivano nel corpo e nello spirito, i poveri, i peccatori e i malati. Solitamente dal dolore nascono smarrimento e rabbia, chi soffre spesso si irrita e si deprime. La sofferenza ha il potere di abbatterci, l’amore però ha il potere di sollevare, di offrire sollievo. E per questo motivo – ha sottolineato – Padre Pio ha voluto questa Casa sollievo della sofferenza, dove tuttora, come ben sappiamo, ci sono molte persone che sollevano le persone sofferenti mediante le cure mediche, l’attenzione verso la persona del malato e l’elevatissimo grado di competenza professionale. Si parla veramente di un sollievo, che qui trova la sua casa. Di questo servizio prezioso siamo tutti molto grati. Circa il nome dato a questa Casa – ha ricordato Parolin – San Giovanni Paolo II nel maggio del 1987 ebbe a dire: il sollievo della sofferenza. In questa dolce espressione si riassume una delle prospettive essenziali della carità cristiana”.



Pubblicato il 5 Maggio 2026