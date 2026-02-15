Parma-Verona 2-1, decide Pellegrino al 93′

Attualità

(Adnkronos) – Il Parma batte 2-1 oggi, domenica 15 febbraio, il Verona in un match valido per la 25/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Tardini' della città ducale.   Al vantaggio dei padroni di casa con Bernabé al 4', risponde Harroui su rigore al 43'; gol partita di Pellegrino al 93'. Ospiti in dieci uomini dal 12' per il rosso a Orban. In classifica gli emiliani salgono a quota 29 e sono al 12° posto, mentre i gialloblù restano fermi in 19/a posizione insieme al Pisa con 15 punti.  
