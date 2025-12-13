Parma-Lazio, Zaccagni espulso: cos’è successo al Tardini

(Adnkronos) –

Mattia Zaccagni espulso in Parma-Lazio. Oggi, sabato 13 dicembre, il capitano biancoceleste ha rimediato un cartellino rosso diretto per una brutta entrata a centrocampo su Estevez. Succede tutto sul finire del primo tempo, quando al 42' l'attaccante della Nazionale interviene in scivolata sul centrocampista ducale. L'intervento di Zaccagni però è scomposto, con il piede a martello e considerato pericoloso dall'arbitro Marchetti, che non esita a estrarre il cartellino rosso. La Lazio rimane quindi in dieci uomini nella sfida del Tardini, valida per la 15esima giornata di Serie A.

Pubblicato il 13 Dicembre 2025