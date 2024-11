Parma-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo l'Atalanta. I bergamaschi, per la 13esima giornata di Serie A, sfidano il Parma al Tardini. La Dea è al secondo posto in classifica a quota 25 punti, nel gruppo formato da Fiorentina, Inter e Lazio. I ducali invece sono fermi a quota 12 e cercano punti preziosi in chiave salvezza. Parma-Atalanta è in programma oggi, sabato 23 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Mihaila, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Lookman, Brescianini; Retegui. All. Gasperini La sfida tra Parma e Atalanta sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport, ma anche su Dazn. Il match sarà visibile in streaming sulla piattaforma Dazn, su NOW e sull'app SkyGo.



Pubblicato il 23 Novembre 2024