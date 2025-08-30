Attualità

Parma-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

L'Atalanta torna in campo in Serie A. Il club bergamasco affronta oggi, sabato 30 agosto, il Parma in trasferta al Tardini nella seconda giornata di Serie A. All'esordio in campionato la nuova Dea di Juric, che ha sostituito in panchina Gian Piero Gasperini, volato alla Roma, ha pareggiato in casa contro il Pisa, mentre il Parma, che ha accolto Cuesta come nuovo allenatore, ha perso 2-0 all'Allian Stadium contro la Juventus.  La sfida tra Parma e Atalanta è in programma oggi, sabato 30 agosto, alle ore 18.30 allo stadio Tardini di Parma. Ecco le probabili formazioni: 
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Almqvist. All. Cuesta. 
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric  Parma-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Dazn.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Agosto 2025

