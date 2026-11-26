(Adnkronos) – Orientarsi nel percorso di cura, conoscere meglio il sistema sanitario locale di riferimento e affrontare con maggiore consapevolezza le diverse fasi della malattia: con questi obiettivi nasce ‘La tua Bussola’, la nuova guida dedicata alle persone con malattia di Parkinson e ai loro caregiver con specifico riferimento al territorio calabrese, presentata per la prima volta oggi a Catanzaro, in prossimità della Giornata nazionale del Parkinson (28 novembre), nell’ambito del convegno ‘Orientiamoci nel Parkinson’ presso il Palazzo Jole Santelli nella Cittadella Regionale, sede istituzionale della Regione Calabria. Promossa e realizzata da Isheo, con il contributo non condizionante di AbbVie, l’iniziativa nasce da un percorso di ascolto e coprogettazione che ha coinvolto i principali protagonisti della rete di cura e assistenziale – neurologi, medici di medicina generale, farmacisti, infermieri e associazioni di pazienti – con un obiettivo comune: rendere il percorso di cura più accessibile, comprensibile e vicino ai bisogni delle persone.

Il Parkinson – ricorda una nota – è una patologia cronica neurodegenerativa che evolve nel tempo, caratterizzata da sintomi come tremore, rigidità e rallentamento dei movimenti e da altri disturbi la cui presenza e intensità può variare nelle diverse fasi della malattia. Una gestione tempestiva e appropriata, dalla diagnosi fino alle fasi più avanzate, è fondamentale per garantire cure adeguate ai bisogni di ogni paziente. Infatti il miglioramento del patient journey, unitamente alla possibilità di accedere a trattamenti innovativi, rappresenta un’opportunità concreta per elevare la qualità delle cure e dell’assistenza, garantire la migliore qualità di vita possibile e ridurre l’impatto della patologia sul paziente, sui caregiver e sul contesto sociale di riferimento. Ed è proprio in questa visione che si inserisce ‘La tua Bussola’, uno strumento pratico di orientamento pensato per accompagnare il paziente in tutte le fasi della malattia. Non un semplice opuscolo informativo, ma una guida per facilitare il dialogo con i professionisti sanitari, orientarsi nella rete assistenziale e rendere il paziente sempre più protagonista e consapevole del proprio percorso di cura. “‘La tua Bussola’ è uno strumento di empowerment del paziente, pensato per offrire alle persone con malattia di Parkinson gli strumenti per conoscere meglio la propria patologia, per orientarsi meglio tra i servizi del territorio e interagire in modo più consapevole con le strutture e i professionisti sanitari. Questa guida, nata da una survey che ha coinvolto numerosi professionisti sanitari calabresi, testimonia la volontà di costruire un modello assistenziale in cui il paziente non sia soltanto destinatario delle cure, ma protagonista attivo e consapevole del proprio percorso”, afferma Davide Integlia, esperto di organizzazione e gestione delle aziende sanitarie, e Ceo di Isheo.

La guida – si legge nella nota – vede il patrocinio di alcune delle più autorevoli associazioni di pazienti impegnate nell’ambito delle patologie neurologiche e della tutela dei diritti delle persone con Parkinson, a testimonianza del valore condiviso dell’iniziativa: Noi x Parkinson – Associazione di supporto alle famiglie e ai malati, Aip – Associazione italiana Parkinson Cosenza, e Confederazione Parkinson Italia Ets. La presentazione della guida è stata al centro del convegno ‘Orientiamoci nel Parkinson’, un evento patrocinato dalla Regione Calabria, che ha riunito presso la Cittadella Regionale rappresentanti delle istituzioni, professionisti sanitari, associazioni di pazienti, stakeholder del sistema salute ed esperti impegnati nella gestione della malattia di Parkinson. Durante il dibattito è emersa la necessità di garantire alle persone con malattia di Parkinson un percorso di cura chiaro, accessibile e uniforme sul territorio regionale. Tra le principali necessità individuate c’è quella di garantire una maggiore collaborazione tra i diversi professionisti sanitari, una migliore conoscenza dei servizi disponibili e informazioni più chiare e facilmente accessibili per i pazienti e per chi si prende cura di loro. L’obiettivo è aiutare ogni persona a ricevere le cure più adatte al momento giusto, facilitando l’accesso ai servizi e offrendo un supporto concreto ai pazienti e alle loro famiglie anche nelle fasi più complesse della malattia.

“La malattia di Parkinson – sottolinea Antonio Gambardella, ordinario di Neurologia, direttore Uoc di Neurologia università degli Studi Magna Graecia Catanzaro – rappresenta una sfida clinica complessa che richiede un approccio multidisciplinare e una costante integrazione tra ricerca e pratica assistenziale. Oggi disponiamo di strumenti terapeutici sempre più avanzati che ci consentono di migliorare il controllo dei sintomi e la qualità di vita dei pazienti, ma è fondamentale garantire un accesso tempestivo all’innovazione e percorsi di cura personalizzati. Inoltre, documenti guida come quello presentato oggi, a supporto dei pazienti e dei loro cari, può aiutare a tradurre i progressi scientifici in benefici concreti per le persone che convivono con la malattia”.

Ampio spazio è stato inoltre riservato alla voce delle associazioni di pazienti. “Come Noi x Parkinson, è stato un grande piacere poter contribuire alla redazione di questo utile strumento per chiunque si trovi a dubitare o sentirsi annunciare una diagnosi di Parkinson – dice Giovanna Miceli, associazione Noi X Parkinson – I segnali di questa malattia sono molteplici, spesso sono incompresi, a volte inconsciamente ignorati perché accettare fa paura e disorienta. Ma nel momento in cui tutto sembra apparire diverso e la prospettiva del futuro cambiata, avere un orientamento e delle indicazioni, da chi si trova già dentro questa realtà e la conosce, può aiutare a dare delle risposte alle domande che si affollano fornendo supporto psicologico e concreto. Come associazione, abbiamo patrocinato e collaborato con entusiasmo a questo opuscolo perché crediamo che un’informazione chiara e accessibile sia il primo passo per affrontare la malattia con maggiore consapevolezza. Sapere cosa aspettarsi e conoscere gli strumenti a disposizione aiuta a non sentirsi soli e a migliorare la qualità della vita quotidiana”.

“Ricevere una diagnosi di Parkinson cambia radicalmente la prospettiva di vita per il paziente e per i suoi familiari – evidenzia Manuela Credidio, Aip Cosenza – Il nostro obiettivo, come associazione, è fare in modo che nessuno di loro affronti questo percorso in solitudine. Fare rete, creare spazi di ascolto attivo sono strumenti fondamentali tanto quanto le terapie”. La visione del progetto, conclude la nota, ora va oltre la pubblicazione della guida: il patrimonio di conoscenze, esperienze e proposte emerso dal confronto tra i diversi attori della rete assistenziale potrà rappresentare una base concreta per orientare le future scelte organizzative regionali, contribuendo a migliorare i percorsi di presa in carico delle persone con malattia di Parkinson in Calabria.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026