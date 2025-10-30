Attualità

Parigi, Sonego ko agli ottavi con Medvedev

(Adnkronos) – Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Lorenzo Sonego al torneo Atp Masters 1000 di Parigi. Il piemontese, numero 45 del mondo, cede al russo Daniil Medvedev, numero 13 del ranking Atp e 11 del seeding, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-5), 6-4 dopo due ore e 41 minuti. Medvedev è così ancora in corsa per un posto alle Atp Finals, che conquisterebbe in caso di vittoria del torneo a Parigi.  
