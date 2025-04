Parigi-Roubaix, Van der Poel trionfa in solitaria

(Adnkronos) – Mathieu Van Der Poel vince per la terza volta consecutiva la Parigi-Roubaix. L'olandese si impone in solitaria staccando il grande rivale lo sloveno Tadej Pogacar, che chiude al secondo posto. A completare il podio il danese Mads Pedersen. Van der Poel si conferma il re della Roubaix. Il trentenne del team Alpecin-Deceuninck con il terzo successo consecutivo nell'Inferno del Nord, eguaglia il record di Francesco Moser e di Octave Lepize. Corsa piena di colpi di scena già dai primi tratti di pavè tra forature e scatti dei big. Dopo la foresta di Arenberg la gara si infiamma: Pogacar parte, Pedersen fora, Van der Poel risponde allo sloveno e Jesper Philipsen si stacca lasciando i soliti due. Ai -35 km dal traguardo una caduta dello sloveno in curva lancia Van der Poel verso il successo. Alla fine Pogacar arriverà al traguardo staccato di 1'18", con Pederden terzo a 2'11". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Aprile 2025