Parigi, oggi l’incontro tra William e Trump

(Adnkronos) – Il principe del Galles William incontrerà il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump a Parigi, dove entrambi saranno presenti oggi per l'inaugurazione di Notre Dame restaurata. Lo rende noto Buckingam Palace spiegando che l'incontro avverrà prima della cerimonia a Notre Dame e sarà l'occasione per discutere della ''relazione speciale'' tra Gran Bretagna e Stati Uniti. William avrà anche un incontro con la first lady uscente Jill Biden, moglie del presidente americano Joe Biden, come riporta Sky News. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Dicembre 2024