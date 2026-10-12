Parigi, mercato degli Enfants Rouges devastato da un incendio

(Adnkronos) – Un incendio ha "devastato" nella notte il mercato degli Enfants Rouges, nel 3° arrondissement di Parigi. Lo ha reso noto il sindaco di Paris Centre, Ariel Weil. "Il mercato degli Enfants Rouges, ahimè, devastato dalle fiamme questa mattina presto. Incendio domato ma mercato totalmente distrutto", ha postato Weil su X. "Evitate il quartiere di rue de Bretagne", aggiunge il primo cittadino..

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Pubblicato il 12 Ottobre 2026