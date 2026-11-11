Pari opportunità, Women on board riparte da Bruxelles

(Adnkronos) – Promuovere una maggiore presenza femminile negli organi decisionali delle imprese, valorizzare le competenze manageriali e professionali e costruire una governance più inclusiva e competitiva. Sono questi gli obiettivi della quarta edizione di Women on board, il progetto nazionale che torna a Bruxelles l’11 e 12 novembre 2026 per presentare, nella cornice del Parlamento europeo, il nuovo percorso formativo in programma nel 2027. Due giornate di incontri, ospitate dal Parlamento europeo e dalla delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l’Unione europea, che riuniranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo manageriale e professionale e delle imprese per confrontarsi sulle sfide della leadership, della parità di genere, della trasparenza retributiva e dell’accesso delle donne ai ruoli di vertice.

Promosso da Aidp, Federmanager, Hub del Territorio e Manageritalia, Women on board è un percorso formativo gratuito che punta a rafforzare le competenze necessarie per assumere incarichi negli organi di governance di aziende e organizzazioni, favorendo una più ampia valorizzazione delle professionalità e una maggiore rappresentanza femminile nei luoghi decisionali. Il ritorno a Bruxelles rafforza la dimensione europea dell’iniziativa, portando al centro del dibattito il contributo strategico delle competenze manageriali e della diversità nella governance delle imprese.

La prima giornata si svolgerà presso il Parlamento europeo, dove sarà presentata ufficialmente la quarta edizione di Women On Board. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, e Dario Nardella, eurodeputato. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti della rete promotrice: Fabio Vivian, tesoriere Federmanager e Simone Pizzoglio, vicepresidente Manageritalia e Sara Cirone, coordinatrice del percorso Women On Board, consigliera nazionale AIDP, presidente Hub del Territorio, esecutivo Federmanager Minerva che presenterà la quarta edizione del percorso formativo con gli obiettivi e le prospettive di sviluppo del progetto. Particolare attenzione sarà dedicata alla trasparenza retributiva, tema centrale nel dibattito europeo sulle pari opportunità. L’avvocata Silvia Romanelli approfondirà il quadro normativo europeo e italiano della Pay Transparency e le sue implicazioni per le imprese e le politiche retributive.

La seconda giornata si terrà presso la Delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l’Unione europea e sarà aperta dall’intervento dell’eurodeputato Stefano Bonaccini e dai videosaluti di Simona Lembi, consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, e Matteo Lepore, sindaco della Città metropolitana di Bologna. Il programma proseguirà con la presentazione del Premio internazionale “Una Stella nel Buio”, a cura di Andrea Ragazzini dell’Associazione Irini Pervolaraki, e con un confronto europeo su governance, rappresentanza e leadership che vedrà protagoniste Hedwige Nuyens, presidente di European Women on Boards (EWOB), Silvia Pugi, vicesegretaria generale di CEC European Managers, e Teresa Lavanga, direttrice generale Cida.

Spazio anche alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e alla guida delle imprese in Emilia-Romagna, con un approfondimento di Cristina Mezzanotte, presidente Manageritalia Emilia-Romagna e coordinatrice Deia di Manageritalia e alle esperienze di inclusione lavorativa e accompagnamento professionale raccontate da Andrea Marchesini Reggiani, presidente di Cartiera, e Frédéric Simonart, cofondatore e ceo di Duo for a job.

A concludere la due giorni sarà la tavola rotonda ‘Professionisti e manager per la governance: competenze, esperienze e nuove opportunità’, dedicata al confronto tra mondo manageriale, professionale e Short List Women On Board 2023 e 2025. Interverranno Raffaele Loprete (Confprofessioni), Maurizia Lanzoni (Ordine dei Commercialisti di Bologna), Patrizia Schifferegger (AIDP), Alessandra Mei (Fondazione Hub del Territorio Emilia-Romagna), Elisabetta Todeschini (Federmanager Parma e Federmanager Minerva) e Stefania Cimino (Manageritalia Marche).

L’appuntamento di Bruxelles segna l’avvio della IV° edizione di Women on board, che proseguirà nel 2027 con un percorso formativo completamente gratuito, ideato per favorire la presenza femminile negli organi di governance, ma aperto anche agli uomini. Il programma didattico prevede incontri dedicati ai principali aspetti della governance aziendale, con l’obiettivo di fornire a manager e professionisti competenze e strumenti utili per assumere incarichi nei Consigli di amministrazione e negli organismi decisionali di imprese e organizzazioni.

Il percorso si concluderà a giugno 2027 e prevede l’inserimento dei partecipanti che lo completeranno in un elenco qualificato online, consultabile dalle imprese alla ricerca di figure professionali per i propri organi di governance.

Un’opportunità concreta per valorizzare talenti e competenze e contribuire alla costruzione di una classe dirigente più preparata, diversificata e rappresentativa. Con Women on board, le quattro organizzazioni promotrici rinnovano il proprio impegno per trasformare le pari opportunità in una leva di crescita e competitività per le imprese e il sistema economico

—

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Novembre 2026