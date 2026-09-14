Parco nazionale del Gargano: “Saremo parte civile nel processo al piromane”

“Il Parco Nazionale del Gargano, qualora si giunga all’instaurazione di un processo e ne ricorrano i presupposti, è pronto, attraverso l’Avvocatura dello Stato, a costituirsi parte civile per tutelare il patrimonio ambientale colpito e gli interessi dell’Ente e dell’intera comunità del Gargano”. Lo annuncia il Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro, dopo l’arresto di un volontario impegnato nelle attività di contrasto agli incendi boschivi. L’uomo è indagato in relazione ad otto incendi verificatisi tra Vieste e Peschici.

“L’operazione condotta dai Carabinieri Forestali testimonia nuovamente l’efficienza, la professionalità e la straordinaria importanza del lavoro svolto quotidianamente a tutela del territorio – dichiara Di Mauro -. Un’attività particolarmente preziosa sul Gargano, dove gli incendi boschivi rappresentano una delle minacce più gravi al nostro patrimonio naturalistico e dove, purtroppo, anche nell’ultima estate il fuoco ha ferito porzioni significative del territorio del Parco. Ai Carabinieri Forestali del Reparto Parco Nazionale del Gargano impegnati in questa delicata attività investigativa va il ringraziamento dell’Ente Parco e mio personale Un ringraziamento che estende alla Procura della Repubblica ea tutti coloro che, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, hanno contribuito allo svolgimento delle indagini”.



Pubblicato il 14 Settembre 2026