Parco del Gargano, sospendere l’ordinanza sullo stop alla navigazione alle Isole Tremiti

Il Parco Nazionale del Gargano ha richiesto ufficialmente alla Capitaneria di Porto di Termoli di sospendere l’ordinanza che vieta la navigazione nell’area marina delle Isole Tremiti fino al 30 giugno. Questo divieto era stato imposto per consentire l’installazione dei campi ormeggio, un progetto finanziato con fondi PNRR. Tuttavia, l’ente Parco ha avanzato tale richiesta per permettere agli operatori economici locali di continuare le loro attività. Lo ha annunciato Raffaele Di Mauro, commissario straordinario dell’ente Parco, dopo un recente tavolo di confronto con gli operatori del settore. Di Mauro ha spiegato che l’istanza di sospensione nasce dalla volontà di trovare soluzioni condivise e funzionali. L’obiettivo principale è limitare l’interdizione alla sola durata necessaria per l’installazione delle boe di superficie da parte dell’impresa incaricata. Sebbene il progetto sia ormai irreversibile, ha aggiunto, rimane la possibilità di introdurre miglioramenti. Il Parco Nazionale del Gargano e il Comune delle Isole Tremiti si incontreranno presto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per discutere le problematiche emerse durante il confronto. “Le Isole Tremiti rappresentano un patrimonio di valore inestimabile per il Parco e per la provincia di Foggia, sotto i profili ambientale, turistico ed economico” ha dichiarato Di Mauro. Ha poi concluso ribadendo l’impegno al dialogo e alla collaborazione istituzionale per tracciare percorsi condivisi e vantaggiosi per tutti.



Pubblicato il 25 Aprile 2026