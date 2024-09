Parco del Gargano, Pasquale Pazienza resta alla guida da commissario

Scaduta la proroga alla presidenza del Parco del Gargano, si va verso il commissariamento. Fonti interne confermano la possibilità che sia proprio Pasquale Pazienza a ricoprire quel ruolo, se reale potrebbe aprire un varco per una permanenza al proprio posto. Commissariamenti che hanno superato, a volte, anche la durata del mandato sono stati già visti, i precedenti non deporrebbero a favore di un cambio.

Non mancano le voci critiche nei confronti di Pazienza, come quelle di Legambiente, che hanno caratterizzato tutti i suoi cinque anni di presidenza. Anche il circolo culturale Giulio Ricci di Rignano Garganico chiede “discontinuità”.

Il presidente Angelo Riky Del Vecchio dice: “Potrebbe giungere un commissario, ma il Gargano merita di più. Condividendo le dichiarazioni di Legambiente e i sentimenti del Promontorio, chiede “immediata discontinuità con il passato e la nomina di un presidente garganico”.

Aggiunge che il Promontorio “ha tanti professionisti competenti, laureati in agraria o scienze forestali, che possono ricoprire questo ruolo e che hanno rappresentato o rappresentano Enti sovracomunali come il Consorzio di Bonifica della Capitanata, il Consorzio di Bonifica del Gargano, la Provincia di Foggia e altre istituzioni”.

Fra i papabili avevamo annoverato, in un precedente articolo, Giovanni Terrenzio, di Rignano, imprenditore agricolo, già presidente del consorzio montano del Gargano. Ma il circolo Ricci non fa nomi, forse pensa anche a Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia, sindaco di Vieste, in ogni caso precisa: “Nulla da eccepire sulla persona del prof Pazienza e sulla sua integrità morale, ma gestire un Parco importante come quello della Montagna del Sole richiede competenze e capacità aggregative diverse. Serve un uomo e un professionista capace di svoltare e di fare ritornare la riserva nazionale ad essere tra le prime in Italia”.

Chiede al governatore Michele Emiliano e al ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto “di fare presto, di non lasciare in balia di sé stesso il Parco Nazionale del Gargano e tutti gli abitanti della Montagna del Sole”.

Paola Lucino



Pubblicato il 24 Settembre 2024