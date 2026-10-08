Parco del Gargano, nuovo stop alla nomina di D’Errico a presidente

La Commissione Ambiente del Senato, in un ruolo consultivo su atti del Governo, ha respinto la nomina di Vincenzo D’Errico come presidente dell’Ente Parco nazionale del Gargano. L’VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati aveva già espresso parere negativo l’8 luglio scorso dopo un’audizione informale del candidato in videoconferenza. In questo voto, 18 membri hanno sostenuto la proposta di parere contrario del relatore Dario Iaia, appartenente a Fratelli d’Italia. Tra questi votanti c’erano Giandiego Gatta e Giorgio Lovecchio di Forza Italia, mentre i deputati del Partito Democratico si sono astenuti. Un esito simile si era verificato per la nomina di Giuseppe Colucci alla guida dell’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, con 17 voti a favore del parere contrario e 2 contrari.

La proposta di nomina di D’Errico è stata valutata dall’ottava Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), con il senatore Claudio Fazzone di Forza Italia, come relatore, che ha presentato il parere contrario. Il parere della Commissione Ambiente del Senato conclude il processo secondo la normativa vigente. Questo è stato accelerato da una sentenza del Tar Puglia che, in risposta al ricorso di D’Errico, ha ordinato al ministero di concludere la procedura di nomina entro 60 giorni dalla notifica della sentenza del 7 settembre. Ora, secondo la legge, sarà necessario iniziare nuovamente il processo con una nuova rosa di candidati per raggiungere un accordo formale con il presidente della Regione Puglia. Salvo imprevisti, la situazione sembra avvantaggiare l’attuale commissario straordinario del Parco, Raffaele di Mauro.



Pubblicato il 8 Ottobre 2026