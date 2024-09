Paralimpiadi Parigi 2024, Perini bronzo nel canottaggio ma squalificato: cellulare in barca

(Adnkronos) –

Giacomo Perini, medaglia di bronzo nel canottaggio PR1 alle Paralimpiadi di Parigi 2024, viene squalificato per la presenza di un cellulare a bordo della barca. L'azzurro, terzo nella finale alle spalle del britannico Benjamin Pritchard e dell'ucraino Roman Polianskyi, è stato retrocesso all'ultimo posto dopo il ricorso dell'Australia. Nella sacca a bordo dell'imbarcazione, insieme all'acqua era stato lasciato inavvertitamente anche il telefono cellulare. Il regolamento vieta la presenza di apparecchiature elettroniche che potrebbero essere utilizzate per inviare o ricevere informazioni. La federcanottaggio internazionale, World Rowing, dal proprio profilo Instagram afferma che "nella finale del PR1 M1X", "è stato rilevato" che la barca italiana "ha usato strumenti per comunicazione durante la gara in violazione della norma 28 del regolamento. Di conseguenza, la barca è stata esclusa dall'evento e sarà classificata ultima". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Settembre 2024