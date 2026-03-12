Attualità

Paralimpiadi Milano Cortina, quarta medaglia per Mazzel: argento nel gigante

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Quarta medaglia per Chiara Mazzel, con la guida Fabrizio Casal, alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi giovedì 12 marzo. Dopo i due argenti in discesa e combinata e l'oro in superG, arriva anche l'argento in gigante. Oro all'austriaca Veronika Aigner, con la guida Eric Digruber, bronzo per l’altra austriaca Elina Stary, con la guida Stefan Winter. L'azzurra ha commentato il risultato raggiunto a fine gara: "È magnifico. Un oro e tre argenti, sono molto felice perché ho gareggiato con la mia guida di sempre. Questa medaglia ha un grandissimo valore. L’austriaca era quasi irraggiungibile, ma abbiamo sciato bene sul ripido e sul piano". 
—milano-cortina-2026/protagonistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Graziano (Unicef): “Logistica per garantire diritti, distribuiti 3 mld vaccini nel mondo”

13 minuti fa

Insonnia e disturbi del sonno, in Parlamento nasce gruppo di lavoro dedicato

23 minuti fa

Il silenzio del colore, Mark Rothko in mostra a Firenze

24 minuti fa

Durigon: “Dati occupazionali positivi ma non basta”

28 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio