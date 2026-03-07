Attualità

Paralimpiadi Milano Cortina, prime medaglie per l’Italia: argento per Mazzel, Bertagnolli è bronzo

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Iniziano in maniera splendida le Paralimpiadi di Milano Cortina per l'Italia, oggi sabato 7 marzo. Per la squadra azzurra subito due medaglie da Cortina: Chiara Mazzel, classe 1996, agguanta la medaglia d'argento nella discesa libera impaired (in cui competono atleti con disabilità visiva, assistiti da una guida), alle spalle dell'austriaca Veronika Aigner.  Nella stessa categoria, denominata VI (visually impaired), per la competizione maschile, il classe '99 Giacomo Bertagnolli si è aggiudicato la medaglia di bronzo, con un distacco di +2.56 dal vincitore Johannes Aigner, fratello di Veronika Aigner. 
—milano-cortina-2026/protagonistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sinner, quando gioca a Indian Wells? La data del match con Shapovalov

11 minuti fa

Due condanne in Appello per il soldato morto in Afghanistan nel 2010, la famiglia: “sentenza conferma responsabilità”

39 minuti fa

Obama attacca Trump: “Ogni giorno un assalto alle nostre istituzioni democratiche”

56 minuti fa

Roma, 23enne su auto a noleggio non si ferma all’alt e si schianta contro autobus

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio