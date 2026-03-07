Attualità
Paralimpiadi Milano Cortina, prime medaglie per l’Italia: argento per Mazzel, Bertagnolli è bronzo
(Adnkronos) – Iniziano in maniera splendida le Paralimpiadi di Milano Cortina per l'Italia, oggi sabato 7 marzo. Per la squadra azzurra subito due medaglie da Cortina: Chiara Mazzel, classe 1996, agguanta la medaglia d'argento nella discesa libera impaired (in cui competono atleti con disabilità visiva, assistiti da una guida), alle spalle dell'austriaca Veronika Aigner. Nella stessa categoria, denominata VI (visually impaired), per la competizione maschile, il classe '99 Giacomo Bertagnolli si è aggiudicato la medaglia di bronzo, con un distacco di +2.56 dal vincitore Johannes Aigner, fratello di Veronika Aigner.
Pubblicato il 7 Marzo 2026