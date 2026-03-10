Paralimpiadi Milano Cortina, Bertagnolli oro in combinata. Altro argento per Mazzel

(Adnkronos) – Altra giornata da sogno per l'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Oggi, martedì 10 marzo, Giacomo Bertagnolli ha vinto insieme alla sua guida Andrea Ravelli la terza medaglia ai Giochi Paralimpici invernali (dopo l'argento in SuperG e il bronzo in discesa). Si tratta stavolta di un oro nella combinata alpina visually impaired, con il tempo di 1'56"42. Giornata da incorniciare anche per Chiara Mazzel, anche lei alla sua terza medaglia a Milano Cortina 2026. La campionessa azzurra, affiancata dalla guida Nicola Cotti Cottini, ha agguantato un altro argento nella combinata alpina visually impaired dopo l'argento in discesa e l'oro in SuperG.

L'Italia sale così a quota 7 medaglie, equiparando i podi di Pechino ma con un oro in più.

Pubblicato il 10 Marzo 2026