Paraguay, presidente decreta festa nazionale dopo l’impresa ai Mondiali contro la Germania

(Adnkronos) – Dopo l'impresa, è tempo di sorrisi. Il Paraguay ha eliminato la Germania ai sedicesimi dei Mondiali, firmando un'impresa memorabile per la storia del Paese. E il presidente Santiago Pena non ha perso tempo per esultare, decretando festa nazionale dopo il successo dell'Albirroja ai calci di rigore. Il presidente ha dato la notizia alla popolazione sui social, con un annuncio: "Il Paraguay non si arrende mai! E ora, vacanza. Oggi un intero paese festeggia. Festeggia la vittoria di una nazionale che rappresenta il cuore della nostra identità: la fede e la forza di un popolo che non si arrende mai".

Pena ha continuato con queste parole accanto alla foto del decreto: "Grazie, Albirroja, per regalarci questa gioia immensa e per riunire nuovamente milioni di paraguaiani sotto la stessa bandiera. Decreto N.º 6280: le cose buone si fanno attendere". Il Paraguay torna così agli ottavi dei Mondiali, sognando di replicare quanto fatto nel 2010 con i quarti di finale. Il prossimo ostacolo sarà la vincente di Francia-Svezia.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Giugno 2026