Paper week 2025, il liceo artistico Perugini tra i protagonisti

Per il quinto anno, il liceo artistico Perugini di Foggia – con il sostegno di Amiu Puglia – ha organizzato l’evento “S’Cartiamo l’arte”, una giornata dedicata alla presentazione di lavori e opere realizzate dagli studenti, in programma nella Sala Teatro dell’istituto, venerdì 11 aprile, dalle 10 alle 13.Lo scorso anno, gli studenti diedero libero sfogo a fantasia e talento, creando una serie di lavori molto interessanti, da una versione del celebre gioco “Monopoly”, ribattezzato “Ecopoly”, interamente realizzato con materiali cartacei da riciclo e fedele all’originale anche nei minimi dettagli, a carte “piantabili” con differenti semi di frutti e verdure passando per uno zainetto, con tanto di cinghie per un agile trasporto sulle spalle.“Anche quest’anno siamo molto lieti di sostenere questa manifestazione – dichiara la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro – che coniuga il riciclo con la creatività. Già in passato, le studentesse e gli studenti del liceo artistico Perugini di Foggia hanno dato ampia dimostrazione di fantasia, capacità e talento, creando manufatti non solo molto creativi, ma anche tecnicamente validi e realizzati da carta e cartoni ai quali era stata data una seconda vita, nel pieno spirito dell’iniziativa”. “Per l’Azienda – conclude – collaborare con le giovani generazioni, soprattutto nelle scuole, rappresenta un valore aggiunto perché ci dà la possibilità di confrontarci con i ragazzi, che sono il futuro, il mondo che verrà e sul quale noi scommettiamo ogni giorno”.



Pubblicato il 9 Aprile 2025