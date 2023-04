Papa, ultimo giorno in Ungheria: messa a piazza Lajos

(Adnkronos) – Ultimo giorno del 41esimo viaggio apostolico del Papa in Ungheria, cuore dell’Europa. Stasera Bergoglio sarà di nuovo a Roma. Il Pontefice, dopo aver lasciato la Nunziatura Apostolica, si è trasferito in auto alla Piazza Kossuth Lajos per la celebrazione della messa. All’arrivo, dopo alcuni giri in papamobile tra i fedeli convenuti, il Papa ha iniziato la Celebrazione Eucaristica nella IV Domenica di Pasqua. Presenti anche la Presidente ungherese Katalin Novak e il Primo Ministro Viktor Orban. Al termine, il cardinale Péter Erdő, Arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest, indirizza un saluto e un ringraziamento al Papa. Quindi, Francesco guida la recita del Regina Coeli con i fedeli presenti in Piazza Kossuth Lajos. La Piazza nella quale della messa, è dedicata a Lajos Kossuth, eroe nazionale, leader ispiratore della rivoluzione ungherese del 1848, è situata nel centro di Budapest, nel V distretto. Ospita nel suo spazio l’edificio neogotico del Parlamento ungherese, simbolo della capitale, il Museo Etnografico e il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale. Si tratta della prima messa a cui partecipano tutti, dall’Ungheria e da tutto il confine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Aprile 2023