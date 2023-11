Papa: “Oggi non posso affacciarmi, ho problema di infiammazione ai polmoni”

(Adnkronos) – ''Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni. A leggere la riflessione sarà monsignor Braida che le conosce bene perché è lui che le fa e le fa sempre così bene. Grazie tante per la vostra presenza''. Lo ha detto Papa Francesco appena iniziato il collegamento dalla cappella di Casa Santa Marta per la recita dell'Angelus. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Novembre 2023