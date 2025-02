Papa, notte tranquilla al Gemelli: attesa per nuovo bollettino

(Adnkronos) –

Il Papa, al quinto giorno di ricovero al Gemelli, ha trascorso una "notte tranquilla, ha riposato, quindi stamani ha fatto colazione e si è dedicato come di consueto alla lettura di alcuni quotidiani". Lo riferisce il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni spiegando che in serata, attorno alle 19, ci sarà un aggiornamento sullo stato di salute del Pontefice. Bruni ricorda inoltre la prescrizione dei medici dell'"assoluto riposo".

Gli impegni del Pontefice sono stati annullati fino a domenica. Bisognerà vedere se domenica Bergoglio se la sentirà di guidare l'Angelus e in che modo. La cosa resta al momento in sospeso. Quanto alle attività lavorative che il Papa svolge dal Gemelli, come si accennava nell'ultimo bollettino serale di ieri, si tratta di alcune telefonate, mail, messaggi e lettere. I suoi segretari fanno la spola tra il Vaticano e il Gemelli per portargli i documenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Febbraio 2025