Papa, lo street artist TvBoy omaggia Bergoglio con ‘San Francesco’

(Adnkronos) – Si chiama 'San Francesco' l'opera realizzata dallo street artist TvBoy che immortala il Papa in versione angelo, con tanto di aureola e ali bianche. Sopra di lui la scritta 'Love' con il simbolo della pace al suo interno. L'opera è stata realizzata su un muro della scalinata che va da via Aurelia a via della Stazione Vaticana. "Lui è il Papa dell'amore, è il Papa amato da tutti, è il Papa che ha sempre messo d'accordo tutti – dice all'Adnkronos TvBoy – e per questo l'ho voluto raffigurare come un angelo, scrivendo la parola Love: dentro la 'O' c'è il simbolo della pace perché, anche se nessuno l'ha ascoltato mentre era in vita, è stato l'unico che ha lanciato dei messaggi per la riconciliazione e la pace". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Aprile 2025