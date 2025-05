Papa Leone XIV e Vance, quando criticò il vicepresidente

(Adnkronos) – Il nuovo Papa Leone XIV, attivo sui social ed in particolare su X, condivise sul social di Elon Musk un editoriale del National Catholic Reporter (Ncr) critico nei confronti di alcune dichiarazioni rilasciate a febbraio dal vice presidente degli Stati Uniti e intitolato: "Jd Vance sbaglia: Gesù non ci chiede di fare la classifica del nostro amore per gli altri". Durante un'intervista a Fox News, Vance aveva affermato che "esiste un concetto cristiano secondo cui si ama la propria famiglia, poi si ama il prossimo, poi si ama la propria comunità, poi si amano i propri concittadini e, infine, si dà priorità al resto del mondo. Gran parte dell'estrema sinistra ha completamente capovolto questo concetto". I suoi commenti suscitarono forti critiche da parte di molti cristiani, incluso il nuovo Papa, che condivise appunto l'editoriale in cui affermava che Vance "si sbagliava". Anche il Guardian ricorda questo passaggio che risale ai primi di febbraio e fa notare che "considerando quelle che sembrano essere le sue precedenti critiche verso alcuni membri dell'amministrazione Trump, come questo commento verso Jd Vance, la loro relazione sarà da tenere d'occhio". Intanto, oggi 8 maggio 2025, Vance si è congratulato su X con Leone XIV, "il primo Papa americano", per la sua elezione. "Sono sicuro che milioni di cattolici americani ed altri cristiani pregheranno per il suo lavoro di successo alla guida della Chiesa. Che Dio lo benedica!". Nei mesi scorsi Francis Prevost, allora cardinale, aveva rilanciato un editoriale del National Catholic Reporter (Ncr) critico nei confronti di alcune dichiarazioni rilasciate a febbraio dal vice presidente. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Maggio 2025