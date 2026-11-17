Il pontefice si è confidato con i giornalisti durante il viaggio di ritorno dal Perù e ha anche parlato di politica. “Vorrei vedere più capacità di dialogo, costruzione di ponti, riconciliazione, meno polemiche, meno guerra, meno divisione”, ha dichiarato. 🔴Segui Adnkronos su Google: https://profile.google.com/cp/CgovbS8wNHk5OTRq ⏯️🆕Per non perdere altre video notizie iscriviti al nostro canale Youtube



Pubblicato il 17 Novembre 2026